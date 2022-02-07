Кухонные вещицы из СССР, которыми хозяйки с удовольствием пользуются до сих пор

1. Ручной миксерПрибор появился где-то в 80-х годах, что значительно облегчило кулинарную участь хозяйкам, которые много лет безуспешно пытались взбивать яйца с сахаром до пышной пены с помощью вилки. В использовании он был очень простым: нужно было крутить миксер за ручку и с удовольствием следить за тем, как две насадки взбивают яйца или не очень густое тесто.Современные электрические миксеры могут существовать как отдельно, так и в составе, например, комбайна или погружного блендера с несколькими насадками, что очень удобно. Обычно за такими гаджетами гоняются хозяйки, которые обожают выпечку или просто проводят много времени на кухне, экспериментируя с различными блюдами.2. МясорубкаСогласитесь: ни одна электрическая мясорубка не сравнится по надежности и практичности с чугунной помощницей советской хозяйки. Такой кухонный прибор был в каждой семье, и женщины не могли нарадоваться на него. Самыми лучшими считались мясорубки, которые изготовили в 1967 году на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Они до сих пор лежат на некоторых современных кухнях. И не просто лежат, а еще и активно эксплуатируются.Советские мясорубки можно было использовать не только по прямому назначению – для измельчения мяса – но также для пюрирования овощей и фруктов. А некоторые хозяйки даже пропускали через нее тесто для приготовления домашней лапши. Прибор очень сложно было повредить. Единственной поломкой считалось затупившееся лезвие.3. ПельменницаИтак, нужное количество фарша с помощью мясорубки получили, теперь можно приступать к приготовлению пельменей. Если хозяйке нужно было удивить гостей своим кулинарным мастерством, она лепила их вручную, чтобы каждый казался произведением искусства. А вот когда стояла задача накормить большую семью, на помощь приходила пельменница. Она значительно облегчала труд и ускоряла процесс. Нужно было лишь раскатать тесто, уложить начинку в «гнездышки», накрыть все вторым пластом и раскатать скалкой. Вот так за три минуты была готова огромная партия пельменей. Намного быстрее, чем лепить каждый вручную.4. ВафельницаВот она, красавица, на фото: тяжелая и бессмертная, проверенная временем. Все, что нужно было сделать советским хозяйкам – поставить ее на плиту или горячую печь, раскалить до нужной температуры, залить тесто и выпекать вафли по заветному рецепту. Лакомство получалось волшебным: нежным, ароматным, красивого золотистого цвета. Получить нечто подобное из современных вафельниц практически невозможно. Наверное, именно поэтому некоторые женщины продолжают пользоваться советским экземпляром.Кстати, в СССР можно было найти и электрическую модель – вставил вилку в розетку и пеки хоть сотню вафель без помощи газовой плиты. Оба варианта были невероятно тяжелыми, что неудивительно, ведь благодаря толстым стенкам вафельницы могли держать нужную для выпечки высокую температуру.5. Кастрюля-скороваркаДа-да, скороварки не являются изобретением XXI века, ими активно пользовались еще в период СССР. Конечно, внешний вид прибора сильно отличался от современных экземпляров, однако смысл был тем же. Кастрюли-скороварки начали изготавливать в 1965 году, и первые экземпляры разлетались как горячие пирожки. Увы, далеко не каждая хозяйка могла себя порадовать кухонным прибором, так как они были в дефиците. К счастью, через несколько лет все изменилось: к производству подключились оборонные предприятия, и был налажен массовый выпуск изделий.С тех пор скороварку мечтала получить в подарок каждая женщина. Особенно сильно они нужны были занятым женщинам, которые задерживались допоздна на работе и не всегда успевали приготовить полноценный ужин. В скороварке можно было сварить картофель или морковь за десять минут, свеклу для салата – за 30 минут и мясо – за 40 минут.6. СифонЕсли у ваших родителей такого прибора не было, то у их друзей точно был. Делать газировку дома было очень здорово – получалось даже лучше, чем в автоматах. В Советском Союзе выпускали сразу несколько вариантов сифонов, различающихся по дизайну, однако принцип работы был одинаковым. В прибор нужно было залить холодную воду из-под крана, вставить баллончик с СО2 в специальный кармашек, а затем вкрутить его, чтобы проткнулась защитная мембрана и углекислый газ попал в сосуд. После этого происходила магия – обычная вода превращалась в шипучку! Чтобы сделать ее сладкой, хозяйки добавляли варенье или сироп. Так получался невероятно вкусный домашний лимонад.7. СитечкиЕсли вы смотрели советскую комедию Леонида Гайдая «12 стульев», то наверняка помните, как Остап Бендер предлагал Эллочке-людоедке чайное ситечко в обмен на один из стульев. Его использовали весьма интересным способом: подвешивали к кончику маленького чайника на манер корзинки и наливали через него заварку. У некоторых хозяек были круглые ситечки на цепочках в виде маленького домика или сердечка. По способу применения они напоминали современные: нужно было заложить в шар заварку, защелкнуть и опустить в кружку с кипятком. Не все изделия были металлическими, встречались и керамические. А вообще советские ситечки можно было разделить на две большие группы: те, в которых чай заваривался, и те, через которые заварка процеживалась. Каждый выбирал наиболее удобный для себя вариант.Однако на советской кухне можно было найти ситечко не только для чая. Были для просеивания муки, для процеживания морса и бульона. В общем, хозяйки были «вооружены» от и до.8. Чудо-печьКруглую металлическую кастрюльку можно было заказать только через Посылторг, и многим хозяйкам она смело заменяла духовку. Изначально это изделие предусматривалось в качестве формы для сладкой и несладкой выпечки, однако находчивые советские хозяйки использовали ее для запекания рыбы, тушения мяса и овощей. Для того, чтобы чудо-печь работала, ее нужно было поставить на газовую или электрическую плиту: горячий воздух, постепенно проникающий через отверстия поддона, нагревал устройство, после чего в нем можно было начинать готовить продукты. Регулировать уровень температуры помогали боковые отверстия. Сначала их закрывали, а по истечении 20 минут открывали, поворачивая крышку вокруг оси. Это нужно было для того, чтобы блюдо пропеклось равномерно.9. Яблокорезка, вырезалка сердцевины и прибор для выдавливания косточекЭти кухонные приборы были поистине незаменимыми для женщин, которые обожали проводить лето на даче за консервацией или просто были фанатичными кулинарами. Без них не обходилось приготовление компота, варенья, выпечки и прочих блюд. Устройства помогали одним махом разрезать яблоко на дольки, достать из него сердцевину, удалить косточки из вишен или черешен. Кстати, сегодня яблокорезка и извлекатель сердцевины трансформировались в один прибор – сказывается любовь к многофункциональным кухонным гаджетам.