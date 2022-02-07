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Лунный день сегодня 7 февраля 2022 года

Лунный день сегодня 7 февраля 2022 года

Начало недели — важное время, когда важно задать ритм и выполнить все запланированные дела. Астрологи расскажут о том, каким будет настроение Луны в этот понедельник и что именно поможет прийти к новым успехам.


Понедельник будет не самым простым днем, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не спешить с принятием ответственных решений. Разумная осторожность и внимание к деталям помогут не упустить ничего важного из виду и завершить все дела в положенный срок.

Фаза Луны: начинается восьмой лунный день. Растущая Луна в Тельце — время, когда могут возникать разногласия с окружающими. Астрологи рекомендуют меньше времени проводить в коллективе и сосредоточиться на своих делах.

Магнитные бури 7 февраля: солнечная активность минимальна, однако отголоски магнитной бури все еще могут беспокоить. В этот день важно заботиться о своем самочувствии и исключить переутомление.

Что принесет удачу сегодня


путешествия;
планирование;
возвращение к ранее отложенным делам;
уединение;
ответственность;
смена места жительства.

Что отпугнет успех в этот день


риски;
конфликты и споры;
незапланированные траты;
принятие решений в спешке.

Домашние дела по лунному календарю

В понедельник можно совершать запланированный переезд: собирать вещи, попутно избавляясь от накопившегося хлама. В этот день можно смело выполнять те дела, которые приносят удовольствие, однако важно делать паузы, чтобы не переутомиться. Подходит для первого дня недели и приготовление вкусного ужина, провести который лучше всего в кругу близких людей, способных поддержать и воодушевить.

Одежда и талисманы на 7 февраля

В понедельник важно сосредоточиться на работе, и сделать это проще, если следовать простым правилам: выбирать подходящую одежду и использовать простые методики для фокусировки внимания. Удачу принесут оттенки синего и зеленого. Первые помогут сосредоточиться, а вторые будут способствовать лучшему взаимопониманию с окружением. Талисманы этого дня: янтарь, малахит и агат. В качестве украшений стоит выбирать серебряные и золотые изделия, способные защитить от негатива и помочь с высвобождением потенциала.


Любовь и общение в 8 лунный день

Энергетика этого дня не подходит для выяснения отношений, поэтому встречи, которые могут завершиться подобным образом, лучше отложить. Это время удачно для легкого флирта, ни к чему не обязывающих свиданий и новых знакомств. Делать серьезные предложения в такое время астрологи не советуют, поэтому 7 февраля лучше не планировать глобальных перемен в личной жизни.

Работа и финансы в этот понедельник

Понедельник — не лучшее время для новых начинаний. В этот день могут всплывать ранее не завершенные дела, требующие к себе внимания, и астрологи рекомендуют направить силы на их завершение. Под влиянием созвездия Тельца удачно выполнять разного рода финансовые операции, однако они должны быть запланированными и не вызывать сомнений. Этот день подходит и для планирования новых проектов. Тщательная подготовка поможет исключить неточности и в будущем не столкнуться с трудностями в выполнения работы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник важно сохранять хорошее настроение, и помочь себе можно с помощью позитивных аффирмаций. Сегодня не исключены недомогания, связанные с солнечной активностью, поэтому заботиться о своем здоровье важно. Контрастный душ, сбалансированная пища, своевременный отдых и прогулки на свежем воздухе помогут сохранить энергию и силы на протяжении всего дня.

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По материалам: dailyhoro.ru

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