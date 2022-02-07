Мама Ольги Бузовой рассказала о ссорах сестер

Певица и ведущая Ольга Бузова не раз серьезно ссорилась со своей родной сестрой. Мать певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о сложных отношениях своих дочерей. «У сестер нормальные семейные отношения. Сегодня мы можем делить сумку, а завтра можем спорить, где проводить отпуск. Это нормально. У нас нет вот такого: «Мы идеальная семья». Всякое бывает», сказала Ирина Бузова.Ольга Бузова Как отметила Ирина Александровна, к ней нет никакого внимания. «Никто меня не узнает. У меня серая простая жизнь», — заявила Ирина Александровна. Ранее стало известно, что Ольга Бузова и ее сестра Анна не общаются. Причем за последнее время у них было сразу несколько крупных ссор.