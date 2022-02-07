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Мария Голубкина раскритиковала своих детей

Мария Голубкина раскритиковала своих детей
Актриса Мария Голубкина нелестно высказалась о своих детях. Артистка в прямом эфире Instagram, общаясь с поклонниками, выругалась в адрес своих родных детей, которые уехали жить в Европу. Наследники обосновались в Берлине. При этом немецкого языка они не знают. «Я им всегда говорила, что его надо учить. Это мой любимый язык, он великолепен. А они все на французский налегали, придурки!», сказала Мария Голубкина.
Мария Голубкина По словам Марии Голубкиной, без наследников ей очень тоскливо. В то же время она призналась, что не имела права держать их рядом с собой только потому, что ей без них скучно. Голубкина заметила, что дети должны учиться. Перед ними открыты все возможности. Напомним, что у Марии Голубкиной двое детей — дочь Анастасия и сын Иван. Отцом наследников актрисы является певец и телеведущий Николай Фоменко, с которым она рассталась в 2008 году.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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