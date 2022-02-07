Матвиенко поделилась впечатлениями от Олимпиады в Пекине

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине

19:33 Автор: Жанна Звягина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на своей странице в Instagram в понедельник поделилась впечатлениями от проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх.

Как рассказала глава палаты регионов, чтобы посмотреть выступление фигуристов, ей приходилось вставать в последние дни, с учетом разницы во времени с китайской столицей, еще раньше, чем обычно. «Но это того стоило! Такая прекрасная возможность зарядиться позитивом, почувствовать атмосферу праздника», — призналась она.

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«Не могу передать и свои ощущения в момент, когда наши лыжники финишировали с флагом (уверена, все мысленно представили, какой это флаг был на самом деле!!!) Молодцы!» — продолжила спикер.

Матвиенко призвала россиян поддержать отечественную сборную. «Давайте поболеем за наших. Поддержим их. Порадуемся каждому успеху россиян, каждой медали. Какого бы достоинства они ни были. Сколько бы их ни было. Тем более, что наши ребята дают поводы», — говорится в посте.

Спикер напомнила, что 7 февраля прыгуны с трамплина взяли первую российскую олимпийскую медаль за полвека, и выразила уверенность, что до окончания соревнования «нас ждет еще много больших, сильных и неповторимых эмоций, как бы ни пытались некоторые на Западе омрачить происходящее в Пекине (а они пытаются это делать чуть ли не в ежедневном режиме, мы это прекрасно видим, но не выйдет)!».

Ранее Валентина Матвиенко в телеграмме председателю Постоянного Комитета Всекитайского собрания Народных представителей КНР Ли Чжаньшу выразила уверенность, что организация Олимпиады будет обеспечена на высшем уровне, и Игры станут «настоящим праздником для миллионов людей во всём мире».

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Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. В зимней программе появилось семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу.

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