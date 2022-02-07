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Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму

Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму

Февральский месячник «Всеобуч-2022» проводится на всей территории Республики Крым.

Во время него планируется проанализировать эффективность работы органов управления образованием, муниципальных и государственных общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

За время проведения акции будет изучено, как в школах помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, как организовано горячее питание, медицинское обслуживание, перевозка детей до школы и обратно домой. Также к работе привлекут специалистов комиссии по делам несовершеннолетних.

# Общество

По материалам: edu.ru

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