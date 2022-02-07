Наташа Королева заявила, что муж покончил со стриптизом

Певица Наташа Королева рассказала о новом увлечении мужа. Артистка рассказала о переменах в жизни её мужа Сергея Глушко. Около года назад танцор открыл в себе новый талант — художника. Сначала он писал портреты своих близких, а потом у него появились и другие модели. За год он написал столько картин, что хватило на целую выставку. На днях в столичном арт-баре прошла первая персональная выставка Тарзана, открытие которой прошло в торжественной обстановке в присутствии журналистов и звезд. Оценить творчество мужа Королевой пришли Никас Сафронов, Эвелина Блёданс и другие селебрити. Как выяснилось, супруг Королевой не собирается совмещать карьеру стриптизера с работой художника. Певица рассказала, что любимый охладел к танцам в обнаженном виде. Всё-таки скоро он отметит 52-летие — появляются другие интересы.Наташа Королева с мужем «Он занимался таким родом деятельности, потому что ему нравилось самому. Он горел стриптизом, ему было в кайф, но время идет, ситуация меняется, он меняется. Я думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности», — сказала Королева «Собеседника». Наташа говорит, что любимый поставил красивую точку в карьере стриптизера, выступив с юбилейным шоу. По её мнению, Глушко занялся более перспективным делом. Хотя Сергей в прекрасной форме, было понятно, что заниматься стриптизом до глубокой старости у него не получится. Напомним, что недавно в семье Королевой появился еще один человек, зарабатывающий на жизнь стриптизом. Речь идет о возлюбленной сына артистки Архипа. Кстати, Наташа не слишком одобряет выбор сына и просит окружающих не называть эту девушку её будущей невесткой. Певица уверена, что сын не женится на своей нынешней избраннице.