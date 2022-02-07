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Ольга Бузова и Давид Манукян не могли быть вместе, уверена ее мама

Ольга Бузова и Давид Манукян не могли быть вместе, уверена ее мама
Мама ведущей и певицы Ольги Бузовой рассказала о ее личной жизни. Ольга Бузова давно пытается обрести личное счастье, но пока удача ей не улыбается. Мама артистки и вовсе уверена, что ее дочь может быть счастлива без мужчины. В жизни Ольги Бузовой было несколько мужчин, рядом с которыми она расцветала. Первым на ум, конечно, приходит Дмитрий Тарасов, за которого телеведущая вышла замуж. Вот только брак закончился скандальным разводом, ведь футболист изменил супруге. Далее были длительные отношения с Давидом Манукяном, которые тоже обернулись любовным разочарованием. После разрыва Ольга обвинила экс-бойфренда в рукоприкладстве и корысти. После этого поклонники стали все чаще говорить, как сильно Бузовой не везет в любви. А вот ее мама уверена, что ни о каких личных проблемах речи не идет.
Ольга Бузова и Давид Манукян «Оле на самом деле везет с мужчинами. Человек, который способен влюбляться — это замечательно. Разлюбил, развелись. Разве это плохо? Лучше ведь, чем жить с нелюбимым человеком. Жизнь у каждого одна, и, если моя девочка хочет прожить свою определенным образом, как я могу ей мешать?» — подчеркнула мама звезды. О разводе дочери с Дмитрием Тарасовым Ирина Александровна вспоминать не любит. Это был трудный период для всей семьи, ведь и родители, и сестра очень поддерживали Бузову в то время. О Даве у матери звезды и вовсе не самое лучшее мнение. «С Давой она меня знакомила. Я сразу сказала, что ничего у них не выйдет, но то был ее выбор. Видела ее счастливые глаза. Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер, тяжелая работа, но он отвечал: «все хорошо». Но все всегда хорошо не бывает», — рассказала Ирина Александровна в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Сейчас Ольга не афиширует личную жизнь. Ходят слухи, что у телеведущей есть тайный поклонник, но она сама предпочитает об этом не распространяться.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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