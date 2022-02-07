Онлайн-проект «Зарядка в школы» стартует в Чувашии



Для всех поклонников здорового образа жизни в Чувашии стартует новый республиканский проект «Зарядка в школы».

С 7 февраля школьники Чувашии начинают утро с зарядки под руководством самых известных спортсменов республики. Четыре видеоролика, подготовленные центром «Авангард» совместно со спортивными федерациями, направлены во все общеобразовательные организации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В создании видеороликов приняли участие выдающиеся спортсмены Чувашской Республики: Владислав Поляшов, участник XXXII Олимпийских игр, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике; Алексей Германов, пятикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, двукратный победитель Всемирных игр и двукратный серебряный призер Всемирных игр; Алина Иванова, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира и Европы, участница XXV летних Олимпийских игр; Иван Соловьев, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, двукратный чемпион мира.