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Отец Юлии Началовой высказался о внебрачном сыне дочери

Отец Юлии Началовой высказался о внебрачном сыне дочери
Папа покойной певицы Юлии Началовой рассказал о ее внебрачном сыне.   31 января 2022 года артистка могла бы отмечать свой 41 день рождения. В этот день на кладбище у захоронения звезды собрались ее близкие: Лариса Долина с дочерью Ангелиной, отец покойной Василий Егорович и ее дочь Вера Алдонина. Родитель усопшей не мог сдержать слез. Убитый горем мужчина с трудом вел диалог о любимой дочери. Он поговорил с журналистами о странных сплетнях, которые появились после смерти певицы.
Юлия Началова Он крайне негативно отнесся к слухам о том, что земля на могиле артистки является чудодейственной. Он расстроен тем, что Юлия Началова после смерти притягивает нездоровых личностей. Год назад всю страну ошарашила новость о рождении сына у покойной Юлии Началовой. Мол, замороженные яйцеклетки звезды использовал ее последний избранник и на свет появился малыш. Василий Егорович проболтался о предполагаемом внуке. Мужчина убежден — все это чистый вымысел. «Я не знаю, почему такой интерес к Юле, всякую бредятину придумывают. Я бы этих людей всех собрал и отправил в дурдом», — выразился родственник Юлии Началовой «Ты не поверишь!».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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