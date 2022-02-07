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Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц

Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц
Певица Полина Гагарина объяснила поклонникам, что снова нуждается в отдыхе. Полина Гагарина провела новогодние каникулы с детьми на Мальдивах. Вернувшись в Москву, артистка с энтузиазмом включилась в работу. Каково же было удивление подписчиков, когда они увидели, что певица вновь проводит время на пляже. В Instagram звезда поделилась снимком в купальнике на фоне бирюзового моря. Полина сообщила, что опять улетела в отпуск и подчеркнула, что отдых был ей необходим. «Уехала. Ненадолго. Но целебно и необходимо. Спамфотографиями «мучать» не буду, потому как очень хочется «детокса» от Соц сетей , да и телефона в общем. Так что не теряйте! Всем чудесных выходных ☀️🌴», - поделилась артистка.
Полина Гагарина Судя по пейзажам, которые Гагарина показывает в сторис, она вновь улетела на Мальдивские острова. Поклонники в комментариях желают исполнительнице хорошего отдыха: «Расслабляйтесь, вы это заслужили», «Вы выглядите потрясающе, спасибо за ваше творчество, за ваш труд», «Красавица». Однако нашлись и те, кто позавидовал тому, что Полина может позволить себе два раза за месяц дорогостоящий отдых на экзотических островах. «Не наотдыхалась», «Очень быстро все меняется в вашей жизни, со скоростью звука. Вот только в красном кресле сидели, а уже на островах», - написали они. Во время прошлых каникул на Мальдивах Гагарина поселилась на роскошном острове-курорте Anantara Kihavah Maldives Villas. Отель очень недешевый: семейная вилла с двумя спальнями и бассейном – как раз такая, чтобы в ней могли с комфортом поместиться Полина и двое ее детей – стоит 600 тысяч рублей в сутки. Но артистка наверняка неплохо заработала на новогодних корпоративах и может себе позволить такую роскошь. Да еще и два отпуска подряд за месяц. По версии Forbes артистка входит в десятку самых богатых музыкантов России. Ее доход – примерно 6,4 миллиона долларов в год.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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