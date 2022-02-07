Последняя возможность купить Jump Force для Xbox — сейчас на нее скидка 90%





Уже завтра из Microsoft Store (и из других цифровых магазинов) будет удалена игра Jump Force, о чем издательство Bandai Namco предупреждало еще в ноябре. Игра более не будет доступна для покупки ни в одной из версий, плюс нельзя будет купить дополнения к ней. Точное время, когда прекратится продажа Jump Force не называется — это произойдет 8 февраля 2022 года, между 03:00 и 07:00 по МСК.

Однако все игроки, которые имеют Jump Force на своем аккаунте, смогут играть в нее и дальше — серверы проекта отключат только 25 августа 2022 года. Тогда пропадут онлайн-возможности, и файтинг останется доступен только для локальной игры.

Сейчас купить Jump Force сейчас для Xbox One и Xbox Series X | S можно со скидкой в 90% за базовую версию — по цене в $5,99, вместо $59,99.

JUMP FORCE

Величайшие герои манги из отряда Jump Force должны защитить наш мир.

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Есть в продаже со скидкой в 85% и Ultimate-версия игры — по цене в $14,99 вместо $99,99.

JUMP FORCE — Ultimate Edition

9 дополнительных героев + их костюмы и приёмы для аватара, 16 эксклюзивных футболок для аватара, стартовый набор с внутриигровыми предметами

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Напомним, что Jump Force – файтинг, изданный компанией Bandai Namco в 2019 году на приставках Xbox One. В нем представлены персонажи из различных манга.