Производители смартфонов потеряют $10 млрд в год от антироссийских санкций

Вадим Карасев

Аналитики GS Group подсчитали возможные убытки производителей смартфонов от технологических антироссийских санкций США и запрета на прямые поставки продукции в Россию. Для Apple, Samsung, Xiaomi и Realme такое решение может обойтись в 760 млрд рублей ($10 млрд) в год, пишет "Коммерсантъ".

Больше всего ограничения ударят по Apple. По подсчетам, в этом случае доля ключевых производителей на рынке упадет с более чем 80% до 10–20%, а цены на их электронику станут больше на 15–20%. В то же время вырастет параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, а также импорт телефонов китайских и российских брендов.

По словам вице-президента по закупкам и развитию компании "Связной" Михаила Догадина, американские смартфоны пользуются большим спросом у россиян, и возможный запрет на их поставки сильно повлияет на рынок. Вырастет оборот серых и бывших в употреблении устройств, а их стоимость увеличится на 20-30%.

Ранее Ruposters писал, что Burger King просит отменить ответные российские санкции против западных стран.

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