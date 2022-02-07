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Путин поздравил российских фигуристов с победой на Олимпиаде в Пекине

Путин поздравил российских фигуристов с победой на Олимпиаде в Пекине

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине


15:40  Автор: Наталия Васильева



Президент Владимир Путин поздравил российских фигуристов Марка Кондратюка, Камилу Валиеву, Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам», — говорится в обращении к спортсменам. 

Российские фигуристы продолжат командный турнир Олимпиады в том же составе


Президент пожелал им здоровья и новых успехов на олимпийском льду.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали золото в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам командного соревнования команда Олимпийского комитета России набрала 74 балла. Чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).



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По материалам: pnp.ru

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