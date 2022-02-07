Разработчики Dying Light 2 анонсировали патчи для Xbox версий игры





Студия Techland поделилась планами по устранению проблем в Dying Light 2 на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Они опубликовали в Twitter список ошибок (и изменений), которые намерены исправить с ближайшими обновлениями.

Так, с ближайшими патчами заявлено, что устранят на консолях Xbox в Dying Light 2 целый спектр проблем — от вылетов игры до проблем с соединением при кооперативе. Кроме того, разработчики обещают поправить баланс в игре и исправить работу ИИ. Ниже можно видеть список, что намерены разработчики реализовать и исправить в Dying Light 2 на Xbox с ближайшими обновлениями.

Отметим, что после устранения основных проблем в Dying Light 2 на Xbox, разработчики планируют добавить бэкап сохранения и дополнительные графические настройки, в том числе настройку размытия.