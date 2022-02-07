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Россия предложила в ООН создать список несанкционных товаров

Россия предложила в ООН создать список несанкционных товаров

23:00  Автор: Жанна Звягина



Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации в понедельник предложил составить список товаров, доставку которых нельзя было бы запретить санкциями.

Дипломат призвал усовершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий из санкций, в том числе в пользу исключений, которые бы на постоянной основе действовали для гуманитарных организаций. В частности, Полянский предложил Совбезу ООН создать список непопадающих под санкции товаров, включив в него не отдельные названия, а коды специальной номенклатуры, которые «ни при каких условиях не должны находится в запретительном списке».

«Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий», — цитирует РИА «Новости» его заявление.

«Зеленые коридоры» Владимира Путина


В марте 2020 года президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил создать «зелёные» коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Он также призвал ввести мораторий на различные ограничения в отношении стран, наиболее пострадавших от коронавируса.



#санкции #ООН


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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