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Сборная России по мини-футболу стала вице-чемпионом Европы

Сборная России по мини-футболу стала вице-чемпионом Европы

01:39  Автор: Михаил Хорошилов



Сборная России по мини-футболу уступила команде Португалии и заняла второе место на чемпионате Европы в Нидерландах.

Финальная встреча состоялась в воскресенье и завершилась волевой победой португальцев со счетом 4:2. Россияне повели с разницей в два мяча после точных ударов Антона Соколова и Андрея Афанасьева, однако затем соперники забили четыре мяча подряд и защитили чемпионский титул.

Сборная России стала шестикратным вице-чемпионом Европы при одном трофее, завоеванном в 1999 году.

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Старший тренер российской команды Сергей Скорович после матча, несмотря на поражение, выразил гордость за то, как ярко играла сборная на турнире.

«Думаю, ключевым стало то, что мы не реализовали ряд своих возможностей при счёте 2:0. При этом нам не стыдно за ту работу, которую мы провели. Я горжусь командой, которая сражалась и боролась до последнего, имела шансы переломить сложившуюся ситуацию», — сказал Скорович, чьи слова приводит официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.



#спорт


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По материалам: pnp.ru

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