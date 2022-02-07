Сергей Глушко рассказал, сколько ему предлагали за жену

Стриптизер Сергей Глушко был в шоке от суммы, которую ему предлагают. Муж Наташи Королевой известный под псевдонимом Тарзан, расширяет горизонты. Во время пандемии он, когда-то окончивший художественную школу, взялся за кисть. И вот уже в Москве открылась выставка работ Сергея Глушко. В экспозиции – картины, написанные за год. Центральное место занимают портреты членов звездного семейства – самой Наташи Королевой, ее мамы, сына Глушко и Королевой Архипа.Сергей Глушко с женой «Я тридцать лет не рисовал, а потом – как чудо, — рассказал Сергей Глушко на открытии выставки. – Наташа, сын – все были в шоке. О монетизации я никогда не думал. За Наташу мне предлагали миллион рублей». Сергей Глушко отказался продавать портрет жены, и теперь он экспонируется на его первой персональной выставке. Кстати, после того, как Глушко написал портрет тещи Людмилы Порывай, отношения у них значительно потеплели.