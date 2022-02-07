Сергей Пенкин считает, что переболел всеми штаммами коронавируса, включая омикрон

60-летний певец Сергей Пенкин рассказал, как сложно работать в пандемию. Артист пока не смог совершить свой юбилейный тур. Сергей Пенкин, который в прошлом году отметил юбилей, заканчивает подготовку к двум большим концертам в Москве. Известно, что зрители проходят на мероприятия сейчас по QR-коду. Но у артистов в пандемию тоже особый режим работы. «Мне кажется я переболел уже всеми формами коронавируса, в том числе и омикроном. Сдал анализ на антитела - их очень много. Могу похвастаться - 435 единиц, так что могу даже плазму сдать. А вообще эта тема, если честно, уже достала. Я так и не смог пока выехать в свой юбилейный тур «60» по стране, концерты на стопе. Надеюсь в марте доехать до Поволжья. Всем нам желаю скорейшего выхода из этой сложной ситуации и крепкого здоровья», рассказал Пенкин журналисту kp.ru.Сергей Пенкин Певец признался, что недавно похудел на 17 кг и старается поддерживать форму и правильно питаться. «Я очень люблю поесть. Но у меня есть давно сложившаяся диета от Маргариты Королевой (диетолога), которая помогает мне быстро прийти в норму», отметил артист. На этой неделе Пенкин оказались в эпицентре скандала, связанного с Пугачевой. Якобы, Примадонна «перекрыла кислород» артисту. Все оказалось наоборот. «Алла и Макс единственные люди, которые самые первые позвонили и поздравили меня с юбилеем. Далее на концерте в «Крокусе» другие не менее популярные коллеги сделали это, спев со мной дуэтные песни из моего репертуара. Обид у меня нет ни на кого, и особенно на Аллу!», поделился артист. «Для меня она как была всегда первая и единственная – так и остается. И не зря в моем репертуаре очень много кавер версий на ее песни и все они мои любимые. Дайте уже женщине возможность наслаждаться счастьем, ее потрясающими маленькими детьми и мужем которого она ждала много лет!», - цитирует Пенкина kp.ru.