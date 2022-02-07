Создатели Ghostwire: Tokyo готовят «что-то для Xbox» по игре в будущем





Студия Tango Gameworks принадлежит Microsoft, но в марте она выпустит консольный эксклюзив для Playstation 5 — игру Ghostwire: Tokyo. Известно, что эксклюзивность по игре заключена на 1 год, после чего проект может появиться на других консолях. Многие игроки ожидают, что ровно через год после выхода Ghostwire: Tokyo на Playstation 5, то есть 25 марта 2023 года, проект доберется до Xbox Series X | S.

Официально разработчики пока не могут подтверждать, что они выпустят Ghostwire: Tokyo на Xbox. Но в рамках интервью с порталом VG247 исполнительный продюсер игры Синдзи Миками заявил, что у них «скорее всего будет что-то для Xbox» в будущем, что касается Ghostwire: Tokyo.

В целом, создатели проекта позитивно отзываются о переходе под контроль Microsoft. В частности, директор Ghostwire: Tokyo Кенджи Кимура рассказывает, что «Работа с Xbox [подразделением] была очень гладкой». По его словам, студия получила «большую помощь и поддержку» от Microsoft при создании Ghostwire: Tokyo.

Напомним, что Ghostwire: Tokyo расскажет о сражении с мистическими силами в Токио. Игра получила рейтинг T (Teen, от 13 лет).

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