Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тина Канделаки в день рождения мужа показала его редкое фото

Тина Канделаки в день рождения мужа показала его редкое фото
46-летняя телеведущая, продюсер и общественный деятель Тина Канделаки посвятила публикацию молодому  мужу-имениннику и призналась ему в любви. Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. 6 февраля муж знаменитости отпраздновал день рождения. Директору по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василию Бровко исполнилось 35 лет. Знаменитость очень редко публикует снимки с любимым человеком в соцсетях, но раз в год делает исключение. Звезда посвятила имениннику трогательный пост в личном блоге. «Мой любимый писатель Чарльз Буковски стал известным в 50 лет. Тебе же всего 35, и о тебе говорят уже не первый год...Я горжусь тобой и раз в год могу себе позволить сказать публично: спасибо тебе за то, что расширяешь горизонты каждого, кто с тобой соприкасается. Ты — абсолютный идеологический лидер своего поколения, который построил не одну команду и научил меня быть командным игроком — и в жизни, и в работе, и везде, где надо уверенно шагнуть в будущее», — написала Тина Канделаки.
Тина Канделаки с мужем Василием Бровко «Поэтому в твой день рождения слова Буковского звучат для меня как девиз: «Когда Любовь обретает командный голос, шепот Ненависти может доставлять удовольствие». С днем рождения, мой дорогой друг, муж и партнер во всем, от похудения до захвата мира!» — пожелала имениннику телеведущая. Напомним, с 2014 года телеведущая счастлива в браке с Василием Бровко. У пары пока нет совместных детей. Но Тина Канделаки недавно призналась, что хочет еще раз стать мамой. Звезда уверена — женщинам не стоит бояться рожать после 40 лет. Свой возраст телеведущая не считает помехой для беременности. Отметим, дочь и сын Тины Канделаки появились на свет в ее браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Знаменитость старается как можно больше времени проводить с детьми. Для нее очень важно быть другом для Леонтия и Мелании.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Онлайн-проект «Зарядка в школы» стартует в Чувашии
Онлайн-проект «Зарядка в школы» стартует в Чувашии
Дмитрий Нагиев займет место бессменного ведущего КВН
Дмитрий Нагиев займет место бессменного ведущего КВН
Тина Канделаки в день рождения мужа показала его редкое фото
Тина Канделаки в день рождения мужа показала его редкое фото
Выйдет ли Sifu на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Выйдет ли Sifu на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Последняя возможность купить Jump Force для Xbox — сейчас на нее скидка 90%
Последняя возможность купить Jump Force для Xbox — сейчас на нее
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В сети оценили новый образ Аллы Пугачевой: "Какая девушка!"
В сети оценили новый образ Аллы Пугачевой: "Какая девушка!"
Евгения Добровольская после шестнадцати лет семейной жизни разводится с мужем
Евгения Добровольская после шестнадцати лет семейной жизни разводится
Анита Цой не смогла отметить день рождения из-за смерти мамы
Анита Цой не смогла отметить день рождения из-за смерти мамы
Производители смартфонов потеряют $10 млрд в год от антироссийских санкций
Производители смартфонов потеряют $10 млрд в год от антироссийских
Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль на его день рождения
Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль на его день
В Германии хотят клонировать свиней для получения донорских сердец
В Германии хотят клонировать свиней для получения донорских сердец

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Евгений Папунаишвили показал опасный трюк, едва не сломав себе шею
Евгений Папунаишвили показал опасный трюк, едва не сломав себе шею
Звездный Instagram: как звезды встретили февраль
Звездный Instagram: как звезды встретили февраль
Елизавета Боярская в пуховике и без макияжа запечатлелась с Матвеевым на зимней прогулке
Елизавета Боярская в пуховике и без макияжа запечатлелась с Матвеевым
Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц
Полина Гагарина отправилась на Мальдивы второй раз за месяц

Еще по теме

Тина Канделаки предъявила поклонникам мужа (фото)
Тина Канделаки поздравила супруга Василия Бровко с днем рождения
41-летняя Тина Канделаки похвасталась спортивным телом (фото,видео)
“Люблю женатого”: Тина Канделаки рассказала о чувствах к своему мужу