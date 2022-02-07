Тина Канделаки в день рождения мужа показала его редкое фото

46-летняя телеведущая, продюсер и общественный деятель Тина Канделаки посвятила публикацию молодому мужу-имениннику и призналась ему в любви. Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. 6 февраля муж знаменитости отпраздновал день рождения. Директору по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василию Бровко исполнилось 35 лет. Знаменитость очень редко публикует снимки с любимым человеком в соцсетях, но раз в год делает исключение. Звезда посвятила имениннику трогательный пост в личном блоге. «Мой любимый писатель Чарльз Буковски стал известным в 50 лет. Тебе же всего 35, и о тебе говорят уже не первый год...Я горжусь тобой и раз в год могу себе позволить сказать публично: спасибо тебе за то, что расширяешь горизонты каждого, кто с тобой соприкасается. Ты — абсолютный идеологический лидер своего поколения, который построил не одну команду и научил меня быть командным игроком — и в жизни, и в работе, и везде, где надо уверенно шагнуть в будущее», — написала Тина Канделаки.Тина Канделаки с мужем Василием Бровко «Поэтому в твой день рождения слова Буковского звучат для меня как девиз: «Когда Любовь обретает командный голос, шепот Ненависти может доставлять удовольствие». С днем рождения, мой дорогой друг, муж и партнер во всем, от похудения до захвата мира!» — пожелала имениннику телеведущая. Напомним, с 2014 года телеведущая счастлива в браке с Василием Бровко. У пары пока нет совместных детей. Но Тина Канделаки недавно призналась, что хочет еще раз стать мамой. Звезда уверена — женщинам не стоит бояться рожать после 40 лет. Свой возраст телеведущая не считает помехой для беременности. Отметим, дочь и сын Тины Канделаки появились на свет в ее браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Знаменитость старается как можно больше времени проводить с детьми. Для нее очень важно быть другом для Леонтия и Мелании.