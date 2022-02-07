В Германии хотят клонировать свиней для получения донорских сердец

Вадим Карасев

Немецкие ученые планируют в этом году клонировать, а затем разводить генетически модифицированных свиней, которые будут служить донорами сердца для людей.

В январе нынешнего года в Медицинской школе Университета Мэриленда была проведена первая в истории операция по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи. Чтобы пересаженный орган прижился, в геноме свиньи были сделаны изменения: часть генов была отключена, а несколько, наоборот, внесены в геном — всё это было направлено на снижение иммунной реакции человеческого организма. Кроме того, был отключен ген, вызывающий слишком быстрый рост сердечной ткани у свиней. Врачи сообщают, что состояние пациента, получившего сердце, удовлетворительное, хотя сохраняется риск инфекции или отторжения органа.

Экхард Вольф из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана сообщил, что его команда стремится к 2025 году подготовить к испытаниям генетическую линию свиней на основе одичавших домашних свиней с островов Окленд вблизи Новой Зеландии. Свиньи были выпущены на острова в XVIII веке, чтобы обеспечить источник пищи для моряков с проплывающих кораблей. Они размножились и уничтожили значительную часть местной растительности. С 1999 года, когда правительство Новой Зеландии постановило очистить естественные экосистемы островов от инвазивных видов, Общество по сохранению редких пород решило сохранить оклендских свиней в неволе. Теперь свиньи этой породы живут и размножаются на ферме в Инверкаргилле.

По словам Экхарда Вольфа, использование этих свиней позволит упростить технологию генетической подготовки. В их геноме надо будет сделать не десять изменений, как это было сделано в Мэриленде, а всего пять. Клонирование будет использовано для создания «животных-основателей», которые станут родоначальниками новой линии. Вольф утверждает, что первое поколение свиней должно родиться уже в этом году, их сердца будут проверены на бабуинах, прежде чем ученые запросят разрешение на клинические испытания на людях через два или три года.

Сообщение Вольфа вызвало оживленные дебаты в Германии. Его сторонники говорят, что пересадка сердец от свиней позволит сократить очередь на получение донорского сердца (сейчас такой операции в стране ждет около 8500 человек). Представители движения за права животных выступили категорически против этой инициативы, так как, по их мнению, технология грубо нарушает права животных, фактически низводя свиней до статуса фабрик по производству органов, в то время как для обезьян участие в эксперименте по трансплантации, означает неминуемую гибель. В феврале 2019 года петиция немецкой группы «Врачи против экспериментов на животных» с требованием запретить исследования в области ксенотрансплантации собрала более 57 000 подписей. Кристина Берхтольд, представитель мюнхенского отделения Немецкой ассоциации защиты животных, назвала эту практику «очень сомнительной с этической точки зрения». «Животные не должны служить запасными частями для людей, — сказала она. — Домашнее животное, так называемое сельскохозяйственное животное, клон или животное, рожденное естественным путем, имеют одинаковые потребности, страхи и права».