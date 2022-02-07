В Кремле оценили призыв Киева разместить американские системы ПРО под Харьковом
21:38 Автор: Жанна Звягина
Источник: ТАСС
Размещение на Украине американских противоракетных комплексов THAAD стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — цитирует ТАСС его слова.
Ранее в понедельник дипломатический источник сообщил агентству, что украинские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD — мобильных зенитных ракетных комплексов для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности.
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В конце января Песков, комментируя сообщение на сайте НАТО об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг, также предупреждал, что «всё это приводит к тому, что напряжённость растёт». При этом он заметил, что это происходит не из-за России, а из-за действий Североатлантического альянса, США и распространяемой ими информации. Представитель Кремля заявил, что активность НАТО у российских границ не может игнорироваться военными страны.
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