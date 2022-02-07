В новом трейлере WWE 2K22 представили легенд, которые появятся в игре





Издательство 2K сегодня опубликовало новый трейлер, в нем оно показало легендарных бойцов реслинга, за которых можно будет сыграть. Игроков ждут:

Реймонд Уолтер Трейлор-младший (он же Big Boss Man, Big Bubba Rogers, War Machine, The Boss, Guardian Angel, Ray Traylor и Boss Man)Рэнди Марио Поффо (известен под именем «Мачо» Рэнди Сэвидж)ЧайнаРоберт Букер Тио Хаффман-младший (известен под именем Букер Ти)

Ниже можно посмотреть трейлер, представляющий легенд WWE 2K22.

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Напомним, на днях разработчики показали полноценный бой в WWE 2K22, сама игра выходит 11 марта 2022 года.