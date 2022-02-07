В России выявили меньше заболевших COVID-19, чем днем ранее

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:05 Автор: Кристина Стащенко

За минувшие сутки в России зарегистрировали 171 905 случаев коронавируса, всего за пандемию — 12 982 023. Днем ранее выявляли 180 071 инфицированных. Это следует из данных оперштаба.

Таким образом, впервые с 10 января в России за сутки выявили меньше заразившихся, чем днем ранее. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,34 процента.

Больше всего заболевших в Москве — 15 442 (днем ранее — 18 856), Санкт-Петербурге — 13 372 (ранее — 21 448) и Подмосковье — 12 230 (10 443).

За прошедшие 24 часа госпитализировали 10 843 человек.

Число летальных исходов составило 609 (днем ранее — 661), всего за пандемию — 336 023. Таким образом, количество умерших оказалось минимальным с 27 июня 2021 года, когда зарегистрировали 599 смертей.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 390,9 млн

Число выздоровевших увеличилось на 55 683, до — 10 624 954. Днем ранее от коронавируса вылечились 59 583 пациентов.

За минувшую неделю заболеваемость выросла на 63,04 процента, число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей — на 30,6 процента.

Заболеваемость увеличилась в 84 из 85 регионов, причем в 26 из них рост превысил средний по стране. Число госпитализаций выросло в 83 субъектах РФ. В 43-х из них оно увеличилось сильнее, чем по стране в целом. В Москве за неделю заболеваемость снизилась на 5,7 процента.





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Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус будет мутировать в сторону большей заразности.

Также она подчеркнула, что при таком развитии вируса действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением болезни. Но если он будет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания, могут потребоваться более строгие ограничения.

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