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В сети оценили новый образ Аллы Пугачевой: "Какая девушка!"

В сети оценили новый образ Аллы Пугачевой: "Какая девушка!"

В сети обсуждают новый модный образ Аллы Пугачевой. В выходные дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в инстаграме видео с певицей, на котором она запечатлена в ярком наряде: Примадонна надела рыжую меховую шляпу, короткую зеленую шубу и черное платье. Комплект дополнило объемное колье в виде цепи.

Как вам образ? Нам нравится, мы хулиганим! — написал Гуляев под постом.

Сейчас будут говорить: "Что он с ней творит?". А что он творит? По-моему, прелестно. И без очков симпатично. Неужели я осмелюсь?

— прокомментировала Пугачева.

У певицы нашлось только одно замечание к созданному образу: ей не понравился черный бант на шляпе.


Алла Пугачева и Игорь Гуляев

Новый наряд оценили в комментариях: поклонники сделали артистке множество комплиментов и отметили, что в таком наряде она выглядит очень молодо:

Какая девушка! Модная. Наряд просто "Ля бомб".

Алла Борисовна прекрасна в любом образе. В ваших же — просто огонь, — одобрили наряд в комментариях.


Алла Пугачева и Игорь Гуляев на прогулке в Москве

Алла Пугачева давно дружит с Гуляевым и часто проводит с ним время. Примадонна является любимой моделью дизайнера, а придуманные им для нее наряды вызывают восхищение поклонников Пугачевой. Артистка, которой скоро исполнится 73 года, смело экспериментирует с модными трендами и часто выбирает эффектные молодежные образы. Этим летом она удивила поклонников мини-шортами, а недавно примерила образ, напомнивший стиль Карла Лагерфельда.


 



Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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