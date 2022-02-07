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Выйдет ли Sifu на приставках Xbox One и Xbox Series X | S

Выйдет ли Sifu на приставках Xbox One и Xbox Series X | S


Завтра, 8 февраля, на приставках Playstation и на PC состоится релиз игры Sifu. Это весьма ожидаемый игроками проект, который неплохо восприняли критики — у игры сейчас на Metacritic 81 балл из 100. Сама игра представляет собой экшен в стиле азиатских боевиков, в котором есть отличные зрелищные драки, интересная боевая система, проработанные уровни и неплохой сюжет.

Игра Sifu выходит 8 февраля только на консолях Playstation, приставки Xbox лишены проекта. Но игра, вероятнее всего, доберется до Xbox One и Xbox Series X | S в будущем. На Reddit несколько месяцев назад появился пост от одного из пользователей, в котором был задан вопрос, будет ли возможность поиграть на Xbox в Sifu. На пост ответили разработчики, написав в комментариях следующее:

Эксклюзивность ограничена по времени, но вся наша команда в настоящее время сосредоточена исключительно на версиях Sifu для PlayStation и Epic, которые выйдут 8 февраля! Следите за нашими социальными сетями, чтобы быть в курсе новостей и обновлений по этому вопросу!

Учитывая, что эксклюзивность Sifu для Playstation является временной, можно ожидать выход проекта на приставках Xbox. Но когда это произойдет — неизвестно. В случае с Deathloop и Ghostwire: Tokyo временная эксклюзивность для Playstation составляет 1 год. Но с небольшими игровыми студиями зачастую у Playstation эксклюзивность менее продолжительная — 3 или 6 месяцев.


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По материалам: newxboxone

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