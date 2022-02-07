Xbox вряд ли сможет купить крупные японские студии, по мнению аналитика





Microsoft в начале года объявила, что покупает Activision Blizzard — это один из крупнейших игровых издателей в Америке. Но уже неоднократно Microsoft заявляла, что она заинтересована в японском рынке, и компания предпринимает активные шаги, чтобы заинтересовать японских игроков брендом Xbox. Однако, несмотря на это, Microsoft не покупает крупные японские студии или издательства. Как считает аналитик, американской корпорации было бы сложно приобрести действительно крупного японского игрока.

Серкана Тото, генеральный директор токийской консалтинговой компании по игровой индустрии Kantan Games, считает, что шансы Microsoft купить крупную японскую компанию (вроде Sega, Square Enix или Capcom) чрезвычайно малы по нескольким причинам. Тото говорит следующее:

Ничего нельзя исключать в наши дни. Но в некотором смысле приобретение Microsoft крупного японского издателя было бы более важной новостью, чем сделка с Activision. До сих пор ни одна иностранная игровая компания не смогла приобрести японскую студию — и я могу гарантировать, что попытки были: как со стороны западных, так и со стороны азиатских игроков [корпораций].

Аналитик отмечает, что японские компании традиционно сильно сопротивляются приобретениям со стороны зарубежных корпораций. Он говорит, что многие из них защищены от попыток поглощения японской системой под названием Кэйрэцу. Кэйрэцу — это крупные финансовые бизнес-группы, сформированные компаниями-членами из разных отраслей, чтобы они могли, по сути, присматривать друг за другом, владея небольшими долями в компаниях друг друга.

Кроме того, Серкана Тото отмечает, что многие бизнесы, которые кажутся игровыми в Японии европейским игрокам, на самом деле представляют собой нечто большее. К примеру, Konami имеет сеть спортивных залов, а Sega имеет сеть курортов.

Еще одна причина — культурная, многие разработчики, если студия будет продана иностранной компании, просто уйдут из такой студии.