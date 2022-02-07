Заговоры и обряды на знакомство с мужчиной

Вадим Карасев

Мечта встретить того самого мужчину и провести всю жизнь в любви и счастье знакома многим. Осуществить ее получится, если не только мечтать, но и действовать. С помощью простых обрядов и заговоров удастся ускорить судьбоносную встречу и обрести взаимную любовь.

Поиск своего счастья может затянуться на долгое время, если не действовать, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начинать уже сейчас. Медитации, заговоры, ритуалы и визуализация — все это поможет скорее найти вторую половинку. Не стоит упускать и личное развитие: для того, чтобы встретить свою любовь порой нужно отпустить ситуацию и уделить время себе.

Заговор на привлечение мужчины

Для этого заговора понадобится кусок мыла с любимым ароматом. Его распечатывают, берут в руки и проговаривают:

«Мылом душистым умываюсь, печали смываю, красоту возвращаю. Полотенцем чистым лицо вытираю, больше слез одиночества не знаю. Буду красотой наполняться, счастьем сиять, внимание мужчин привлекать».

После этого с помощью мыла умываются и вытирают лицо насухо чистым полотенцем. Читать заговор можно неограниченное число раз не только на мыло, но и на иные средства для очищения кожи: мицелярную воду, тоники, пенки и маски.

Обряд на знакомство с мужчиной

Привлечь в свою жизнь любовь и познакомиться с мужчиной своей мечты поможет обряд на две свечи белого цвета. Их зажигают от одной спички в пятницу, приговаривая:

«Две свечи горят, ярко пылают, пространство вокруг себя освещают. Так и в моей жизни любовь зажжется, взаимные чувства разгорятся».

Свечам дают прогореть на треть, а затем тушат. Обряд проводят три раза по пятницам, пока свечи не прогорят полностью. После этого важно больше времени проводить вне дома, чтобы судьбоносная встреча состоялась как можно скорее.

Заговор на встречу

Заговор читают в начале роста Луны, когда на небе появляется месяц. Выйдя на улицу, поднимают руки вверх и проговаривают:

«Луна растет, счастье мое привлекает, встречу ускоряет. Как Полнолуние состоится, так и судьбоносная встреча случится».

Заговор читают три дня подряд, а затем пишут записочку с пожеланием встретить свою судьбу и носят ее, не вынимая из кармана одежды.