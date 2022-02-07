Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ

Вадим Карасев

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок не состоится, хотя она и прибудет в Киев завтра. Немецкий телеканал Welt утверждает, что инициатива об отмене исходила от украинской стороны.



Причины срыва мероприятия не уточняются. Ожидается, что Бербок проведет встречу со своим коллегой Дмитрием Кулебой, причем это уже второй ее визит на Украину менее чем за месяц.

Такую активность глава немецкой дипломатии объясняет тем, что "на карту поставлен мир в Европе". Бербок обвиняет Россию в "угрожающих жестах" и обещает бороться со всей силой и решимостью. На этот раз она также поедет на Донбасс.

Я выслушаю жителей и узнаю из первых уст об их опыте, впечатлениях и опасениях, чтобы затем включить это в политические переговоры, которые мы хотим активно продвигать и далее.

Как сообщал Ruposters, ранее глава МИД ФРГ назвала неожиданную причину для помощи Киеву.

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