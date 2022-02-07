Житель Омска напал на таксиста во время поездки и попал на видео

Вадим Карасев

В Омске пассажир напал на водителя такси прямо во время движения. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и попала в ДТП с большегрузом.

На кадрах, попавших в Сеть видно, как мужчина на заднем сиденье автомобиля, вырывает из рук шофера руль и пытается изменить траекторию движения транспортного средства. В итоге такси попадает в аварию, после чего владелец авто начинает драться с пассажиром.

Конфликт между гражданами продолжился на улице. Водитель удерживал агрессивного мужчину до приезда автоинспекторов, потому что тот хотел убежать. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Ruposters писал, что в России может появиться новый повод для лишения прав автомобилистов.

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