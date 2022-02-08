Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию, разбив машину всмятку

32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию, разбив машину всмятку

32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию, разбив машину всмятку
Старший сын актера Михаила Пореченкова, 32-летниий Владимир Любимцев продемонстрировал свой автомобиль после страшного ДТП. Владимир Любимцев, сын Михаила Пореченкова, рассказал о страшном происшествии на дороге. Наследник известного актера попал в жуткую аварию. От машины, в которой ехал Владимир, почти ничего не осталось. При этом водитель и пассажиры каким-то чудом избежали серьезных травм. Любимцев ехал в машине вместе со своей сестрой, которая тоже не пострадала. По словам Владимира, пережившего сильный шок, он в момент аварии не смог сохранить самообладание, так как ожидал худшего. Этим признанием и снимками разбитого авто сын Пореченкова поделился в своем Instagram.
Машина Владимира Любимцева до и после аварии «Сестра успела сказать спаси и сохрани, а я выругался», — поделился Владимир. Владимир, как известно, пошел по стопам отца и тоже стал артистом. Долгое время он жил в Таллине со своей матерью, но недавно переехал в Москву. Помимо съемок в кино сын Пореченкова делает упор на занятиях спортом. Как сообщает ЭГ, он увлекается дзюдо и боксом.
Владимир Любимцев Пореченков впервые стал отцом в 1989 году. Сына Владимира ему родила Ирина Любимцева, на которой Михаил так не женился. Супруги расстались вскоре после рождения ребенка. В 1995 году мать первенца актера скончалась.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Xbox в России хотят заставить подчиняться «закону о приземлении»
Xbox в России хотят заставить подчиняться «закону о приземлении»
В Microsoft Store на Xbox теперь отображаются деньги на счете
В Microsoft Store на Xbox теперь отображаются деньги на счете
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Вера Брежнева рассказала о разнице в возрасте с мужем
Вера Брежнева рассказала о разнице в возрасте с мужем
32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию, разбив машину всмятку
32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию,
Агурбаш рассказала, как ее обманула "бессовестная" Кудрявцева
Агурбаш рассказала, как ее обманула "бессовестная"
Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в «грузинском стиле»
Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в
Андрей Малахов прошелся по Прохору Шаляпину
Андрей Малахов прошелся по Прохору Шаляпину
400+ игр и DLC со скидками для Xbox в рамках распродажи до 15 февраля
400+ игр и DLC со скидками для Xbox в рамках распродажи до 15 февраля
Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound
Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound
В Волгоградской области мобильный «Кванториум» проводит занятия для сельских школьников
В Волгоградской области мобильный «Кванториум» проводит занятия для
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во второй раз
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Xbox вряд ли сможет купить крупные японские студии, по мнению аналитика
Xbox вряд ли сможет купить крупные японские студии, по мнению
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 февраля 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 февраля 2022 года
Наташа Королева заявила, что муж покончил со стриптизом
Наташа Королева заявила, что муж покончил со стриптизом
Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной
Анастасия Волочкова жестко высказалась о Марии Голубкиной

Еще по теме

Сын Михаила Пореченкова вырос копией отца
Звезда сериала «Счастливы вместе» чудом выжил в ДТП
Виновник смертельного аварии в Приморье сбежал и попал под машину
В Черноморском Флоте раскрыли подробности жуткого ДТП с участием БТР в Крыму