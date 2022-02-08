32-летний сын актера Михаила Пореченкова попал в страшную аварию, разбив машину всмятку

Старший сын актера Михаила Пореченкова, 32-летниий Владимир Любимцев продемонстрировал свой автомобиль после страшного ДТП. Владимир Любимцев, сын Михаила Пореченкова, рассказал о страшном происшествии на дороге. Наследник известного актера попал в жуткую аварию. От машины, в которой ехал Владимир, почти ничего не осталось. При этом водитель и пассажиры каким-то чудом избежали серьезных травм. Любимцев ехал в машине вместе со своей сестрой, которая тоже не пострадала. По словам Владимира, пережившего сильный шок, он в момент аварии не смог сохранить самообладание, так как ожидал худшего. Этим признанием и снимками разбитого авто сын Пореченкова поделился в своем Instagram.Машина Владимира Любимцева до и после аварии «Сестра успела сказать спаси и сохрани, а я выругался», — поделился Владимир. Владимир, как известно, пошел по стопам отца и тоже стал артистом. Долгое время он жил в Таллине со своей матерью, но недавно переехал в Москву. Помимо съемок в кино сын Пореченкова делает упор на занятиях спортом. Как сообщает ЭГ, он увлекается дзюдо и боксом.Владимир Любимцев Пореченков впервые стал отцом в 1989 году. Сына Владимира ему родила Ирина Любимцева, на которой Михаил так не женился. Супруги расстались вскоре после рождения ребенка. В 1995 году мать первенца актера скончалась.