Агурбаш рассказала, как ее обманула "бессовестная" Кудрявцева

Вадим Карасев

Певица Анжелика Агурбаш заявила, что телеведущая Лера Кудрявцева обманула ее в ходе съемок шоу "Секрет на миллион". Изначальный посыл выпуска оказался полностью извращен, хотя автор передачи обещала не идти на такое ради рейтинга.

В интервью BLITZ+ Агурбаш призналась: поведенеим Кудрявцевой разочарована до слез, обман ее "сильно подкосил" – тем более, что артистка отдельно просила не впутывать в происходящее детей.

В конце программы я по-человечески попросила Леру, чтобы не было никакой грязи. Потому что в передаче снимаются прежде всего мои дети. И она лично мне это обещала, но то, что в итоге я увидела в эфире, конечно, меня повергло в какой-то ступор. Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно.

Выпуск "Секрета на миллион" с Агурбаш ушел в эфир три дня назад. Она рассказала, в частности, об "очень больших проблемах" своего бывшего супруга Николая, потерявшего весь свой бизнес.

Беседа Кудрявцевой и Агурбаш выглядела доверительной

Как сообщал Ruposters, в прошлом году певица испугалась выдачи в Белоруссию – в этой стране ее заочно арестовали за оскорбление Александра Лукашенко. Генпрокуратура РБ просила Россию о депортации, но Москва отказала.

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