Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд: юные Бритни Спирс, Софи Лорен и даже Снуп Догг в ностальгическом инстаграме

Вадим Карасев

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем об инстаграме @VelvetCoke — настоящей энциклопедии поп-культуры, где можно найти старые фотографии звезд, редкие видео и архивные фотосессии. За аккаунтом следит 1,6 миллиона подписчиков — от Кендалл Дженнер и Эмили Ратажковски до Насти Ивлеевой и Данилы Козловского.

Кто

О владелице аккаунта почти ничего не известно: она скрывает свое настоящее имя, предпочитая ник Velvey, и редко делится фактами о себе. В одном из интервью — а об этом блоге уже успели написать и Vogue, и Harper's Bazaar — девушка объясняла, что во многом выбрала анонимность из-за возраста: люди спокойнее воспринимали информацию, когда не знали, что страницу ведет подросток. Инстаграм Velvey завела еще совсем юной, сейчас ей чуть больше 20 лет, а ее аккаунту — чуть больше пяти. За это время страничку успели несколько раз взломать и заблокировать, но блог каждый раз восставал из пепла — во многом благодаря преданной армии поклонников.

Еще мы знаем, что Velvey любит моду и хочет так или иначе связать свою жизнь с этой индустрией.





О чем

В основном инстаграм посвящен поп-культуре 90-х и нулевых, но встречаются и более "старые" посты — например, о 60-х или даже 40-х. Здесь много папарацционки со знаменитостями, отрывков из редких или уже забытых видеоинтервью, обложки старых журналов и кадры из архивных фотосессий. Бывают сцены из фильмов прошлых лет и клипов или даже снимки уличных фотографов. Каждый пост сопровождает небольшой интересный факт о героях, то есть этот аккаунт не только про картинки. Отдельной популярностью пользуются сторис-опросы, в которых сравнивают фэшн-коллекции, голливудских красавчиков прошлых лет и даже интерьерные решения.

Пул героев, которые интересуют Velvey, понятен: это Бритни Спирс, Виктория Бекхэм, Пэрис Хилтон, супермодели 90-х, принцесса Диана и прочие иконы миллениалов, которые сейчас так нравятся и зумерам — 90-е и нулевые вошли в моду, не успев закончиться.

В этой ностальгической атмосфере и есть секрет популярности аккаунта: "олды" утирают слезы, вспоминая своих героев, а все остальные просто "залипают" на фотографии, в которых еще не было инстаграмных фильтров.

Для кого

Для всех, кто любит ретро, моду и истории из жизни звезд. Те, кто вырос в 80-е и 90-е, освежат воспоминания, все остальные — прокачают знания о поп-культуре эпохи.

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