Анастасия Шубская показала, как ее 3-летний сын уже научился играть в хоккей

Жена хоккеиста Александра Овечкина, Анастасия Шубская опубликовала трогательный видеоролик с 3-летнийм сыном Сережей. Малыш уже делает первые успехи в хоккее. Анастасия Шубская является дочкой Веры Глаголевой. Знаменитая актриса давно ушла из жизни. Она не успела познакомиться со своими внуками. Шубская счастлива в браке с Александром Овечкиным. Знаменитому российскому хоккеисту она подарила сыновей: Сергею уже три года, а Илье всего годик. Примечательно, что пара живет в США, но они часто приезжают в Россию к родным.Сергей и Илья Овечкины Не так давно Шубская с детьми снова оказалась в Москве. Она приехала поздравить своего отца Кирилла Шубского. Недавно он отпраздновал свой день рождения, устроив вечеринку в русском стиле. А вот 8 февраля она решила сводить старшего сына на тренировку. Сергей уже давно пошел по стопам отца и почти не выпускает клюшку из рук. На этот раз даже тренер удивлялся его точным ударам. Мальчик также уверенно катается на коньках. Анастасия с радостью комментировала каждый шаг сына и восхищалась его возможностями. Более того, потом она показывала список с игроками в хоккейной команде. Почти всех Сережа знал по именам и фамилиям.Поклонники осыпали комплиментами наследника Овечкина. Многие пришли к выводу, что малыш унаследовал талант отца. «Вот это смена растет», «Как он катается, ну просто шикарно! Я так не могу», «В три года такие данные! Это талантище», «Овечкин точно рад такому сыну! Гордость берет», — прокомментировали пост подписчики.