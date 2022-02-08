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Андрей Малахов прошелся по Прохору Шаляпину

Андрей Малахов прошелся по Прохору Шаляпину
Ведущий Андрей Малахов высказался о романах певца. Телеведущий в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» подколол музыканта Прохора Шаляпина. Речь в студии зашла о разводе видеоблогера Сергея Бойцова с моделью Викторией Демидовой, которая значительно старше бывшего мужа. «Она до последнего думала, что он приползет к ней под дверь и будет скулить. Вот о чем она думала. А когда поняла, что без нее обошлись, то не смогла простить. Вот и все. Очень просто все», — заявил Прохор Шаляпин, говоря о разводе звездной пары.
Прохор Шаляпин «Просто Прохор — специалист по взрослым женщинам. Он знает их психологию. Они все приползали к нему. Он никому не открывал дверь. Понимаешь», сказал Андрей Малахов. Напомним, что у Прохора Шаляпина было сразу несколько дам, которые старше его. С одной из них, бизнес-леди Ларисой Копенкиной, он был даже в браке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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