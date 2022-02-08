Андрей Соколов рассказал о своих романах с известными актрисами

59-летний актер Андрей Соколов поделился откровениями в эфире шоу «Судьба человека». Андрей Соколов всегда пользовался большой популярностью у женщин. В разное время артисту приписывали романы с Анастасией Заворотнюк, Татьяной Лютаевой, Натальей Негодой, Мариной Влади и другими звездными красавицами. Сам Андрей Алексеевич уже успел порядком устать от сплетен. В гостях у Бориса Корчевникова он решил расставить все точки над i касаемо своей личной жизни. Андрей Соколов признался, что у него не хватит пальцев на руках, сколько раз ему приходилось доказывать сплетникам, что они не правы. «Когда после выхода картин ходят слухи о романах актеров, то это не самое плохое. Другое дело, когда количество этих разговоров превышает разумное понимание, приходится защищаться. Мы защищали честь и достоинство Марины Влади, Анастасии Заворотнюк», — заявил Андрей Алексеевич в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».Андрей Соколов Раскрыл он детали своих отношений и с актрисой Татьяной Лютаевой. «Мы с Татьяной познакомились лет 25 назад на картине «Письма в прошлую жизнь». Снимались в одном фильме и вместе были на съемочной площадке. Я очень рад, что у меня такая красивая и талантливая киножена. Спасибо Танечке за все большое», — отметил он. Рассказал актер и о редком общении с Натальей Негодой. Они сыграли вместе в картине «Маленькая Вера». Картина имела неимоверный успех в СССР. По его словам, они находятся сейчас на пассивной связи. «Иногда созваниваемся. Она живет своей жизнью. Слава Богу у нее все хорошо», — заверил Соколов. Артист уточнил, что романа у них никогда не было. «Я перестал даже объяснять все это, потому что все это неправильно. Бесполезно что-то говорить. У меня был педагог в Щукинском училище. Он говорил: «Доказывать можно только одним - самой профессией», — заявил Андрей Алексеевич.Андрей Соколов Отметим, артист был трижды женат, и все три брака окончились разводом. Он раскрыл детали расставания со своей третьей супругой Ольгой, которая значительно младше его. Женщина родила от звезды дочь Софью, однако наличие общего ребенка не спасло их отношения. «На каком-то этапе пришло решение, что надо выстраивать отношения ради дочери. Конечно, я был не прав во многих ситуациях. Я не умаляю свою вину. Безусловно. Я очень рад, что удалось удержаться на краю и не перейти за черту невозврата. Сейчас, слава богу, все хорошо», — признался Соколов. С дочерью Соней он постоянно находится на связи. Ольга не препятствует общению бывшего мужа с ребенком. «Я благодарен бывшей жене, что она мама такой замечательной девочки», — отметил артист.