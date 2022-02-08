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Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью пластики

Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью пластики
43-летняя певица Анна Семенович поделилась кадрами из клиники и призналась, что решила подправить с помощью пластического хирурга. Певица и телеведущая Анна Семенович призналась в пластической операции. О своём походе к пластическому хирургу она решила рассказать из первых уст, чтобы избежать возможных домыслов и искажения фактов. «Дорогие мои, вы все знаете, что я очень открытый и честный человек ❤️ И здесь на своей страничке я всегда рассказываю о себе всю правду!!! Делюсь с вами своим опытом и секретами красоты, надеюсь, что кому-то из вас это будет полезным 🙌🏼, - написала в своём Instagram певица. - Скоро весна и у меня на нее большие планы. Я готовлю для вас совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхительной форме 😜».
Анна Семенович с пластическим хирургом Как сообщила Семенович, она решила немного усовершенствовать свою фигуру, хотя в целом ей и довольна. «Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить😜 Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук 🔥🔥🔥. Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции, которую я сделала в лучшей клинике желаемый результат я увижу очень скоро 😜», - сообщила артистка.
Анна Семенович после операции Анна добавила, что намерена к своему дню рождения создать «тело своей мечты». Для этого Семенович уже сама составила комплекс упражнений и план питания, а также приступила к активным тренировкам.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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