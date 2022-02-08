BORK – электрические тостеры от мирового бренда

Роман Иванов

Компания BORK предлагает своим клиентам оборудование для кухни и дома премиум класса. Помимо уникальных, интересных дизайнерских решений, все пользователи получают также высокую производительность, надежность и функциональность.

BORK – надежный и проверенный партнер

Торговая марка BORK осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 20 лет. За такой колоссальный срок компания смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предлагает лучшие технические решения, как для дома, так и для офиса.

Основные преимущества техники БОРК

Высокое качество представленного оборудования, длительная гарантия, круглосуточная служба поддержки, грамотные консультанты и, конечно же, приемлемые цены. Это лишь малая толика основных преимуществ бытовой и кухонной техники бренда Борк.

Также можно отметить ещё несколько положительных качеств, которые присуще первоклассной технике: высокое качество продукции, продуманность конструкции и широкий функционал, простота использования и уникальный дизайн, наличие официальных бутиков по всей России, доставка в любой регион страны, сервисная поддержка и гарантия.

Тостер электрический BORK T780

BORK T780 – это моторизованный тостер электрический, способный сделать из обычного хлеба настоящее произведение кулинарного искусства! В данном устройстве реализован улучшенный процесс поджаривания хлеба благодаря бесшумному моторизованному механизму. Древняя система «выпрыгивания» тостов из устройства уже давно не используется. Ваш поджаренный хлеб будет подниматься из тостера максимально элегантным образом по мере его прожарки.

Благодаря интуитивно понятной и эргономичной поворотной ручке пользователи могут одним касанием выбирать различные программы приготовления. Стильный дисплей включает в себя функциональные часы обратного отсчета, что в свою очередь существенно повышает функционал устройства. Привлекательная и блестящая алюминиевая поверхность дополняют современную эстетику этого высококачественного продукта.

Бытовая техника высшего уровня

Благодаря инновационным разработкам международной компании BORK все клиенты получают бытовую технику высшего уровня. Ознакомиться со всем ассортиментом продукции можно на странице официального сайта компании по адресу www.bork.ru. Безупречное качество, простота в использовании и надежность!