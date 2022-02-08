Бренда Сонг рассказала, как совмещает карьеру и материнство: "Я вставала в 4 утра и кормила грудью на съемочной площадке"

Вадим Карасев

Бренда Сонг дала интервью порталу The Cut и рассказала, как ей удается успевать все: растить ребенка, строить карьеру, уделять время себе и своему партнеру Маколею Калкину.

Я стараюсь работать и планировать свой день, пока мой сын спит. Если остается время, хожу в спортзал и читаю. Перед сном я всегда обсуждаю со своим партнером прошедший день и планы на следующий — это помогает мне успокоиться,

— рассказала она о своем дне.

Бренда поделилась и подробностями их с Маколеем бытовой жизни. Сонг подчеркнула, как важно уметь просить о помощи и чувствовать друг друга, особенно если у вас с партнером есть маленькие дети:

У нас нет четкого распределения домашних обязанностей. Когда я укладываю ребенка, мой партнер может предложить приготовить ужин и накормить животных.





Бренда Сонг с племянницей

Тем временем в соцсетях о семейной жизни она предпочитает не рассказывать. Инстаграм звезды состоит из кадров бэкстейджа и фотосессий. Во время съемок в сериале "Куколка" Сонг очень переживала, что упускает возможность провести драгоценные часы с новорожденным сыном Дакотой. Сохранять баланс между работой и семьей ей помогала мама.

У нас нет няни, но моя мама живет с нами с момента рождения сына. Когда я работала, мама привозила Дакоту на съемки, чтобы я могла кормить и видеть его в течение дня,

— рассказала она.





Бренде Сонг сейчас 33 года, известность ей принесла роль в телесериале Disney "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", она также снялась в сериале "Куколка" и триллере "Тайная одержимость" от Netflix. Ее партнер — Маколей Калкин, с которым они вместе воспитывают сына Дакоту. По слухам, недавно актер сделал любимой предложение — папарацци удалось сфотографировать пару, на пальце Бренды было видно кольцо с бриллиантом.





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