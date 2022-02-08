Disco Elysium получает обновление на Xbox, которое ускоряет загрузки





Одна из главных жалоб игроков в Disco Elysium на всех платформах — это долгое время загрузки между локациями. Даже на Xbox Series X | S и Playstation 5 загрузка длится 10-20 секунд, а на Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch проблема стоит еще более остро.

Разработчики сегодня выпустили обновление для игры Disco Elysium под названием Jamais Vu. Одна из главных особенностей этого обновления — «гигантская оптимизация времени загрузки при переключении сцен», как говорится в описании апдейта. Помимо этого, в игру добавляется несколько новых секретных достижений, исправлены ошибки с вылетами игры, есть несколько исправлений багов внутри самой игры.

Обновление для Disco Elysium должно стать доступно игрокам во всех регионах в течение ближайших суток. Как отмечают разработчики, время загрузки локации в Disco Elysium на Nintendo Switch удалось сократить в 10 раз — с 20 секунд до 2 секунд. Какие показатели для консолей Xbox — неизвестно.