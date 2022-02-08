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Дизайнер показал уникальный геймпад Xbox в стиле Dying Light 2

Дизайнер показал уникальный геймпад Xbox в стиле Dying Light 2


Известный дизайнер POPeART_ часто к крупным релизам публикует варианты дизайнов игровых аксессуаров Xbox или самих консолей. Далеко не все его работы доходят до реализации, но иногда с ним сотрудничают различные игровые студии и издательства (Xbox, Bethesda, Ubisoft и прочие), которым он создает уникальные дизайны игровых устройств.

В выходу Dying Light 2 дизайнер представил свое видение, как может выглядеть уникальные игровой контроллер Xbox в стиле нового экшена с зомби от Techland. Ниже можно посмотреть на рендеры этого геймпада.


Естественно, играть на таком устройстве, учитывая его поверхность, будет не особо удобно, но некоторые коллекционные геймпады создаются просто, чтобы «поставить в рамочку», например, так было с контроллером Xbox в стиле Witch Queen из Destiny 2.

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По материалам: newxboxone

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