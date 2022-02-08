Дмитрий Нагиев высказался об уходе Александра Маслякова

Актер Дмитрий Нагиев рассказал, как относится к КВН. Дмитрий Нагиев ответил на вопрос журналистов, связанный со слухами об уходе Александра Маслякова. Бессменный ведущий КВН недавно заболел коронавирусной инфекцией, из-за чего руководству Первого канала пришлось искать ему замену. Ходят слухи, что Масляков намерен воспользоваться ситуацией со своим больничным и уйти из проекта. Он действительно ранее признавался, что уже сильно устает от долгих съемок. Но у 80-летнего ведущего не хватало решимости на написание заявления об увольнении. «Такие мысли уже есть — об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — говорил Масляков.Александр Масляков СМИ уже сообщили, что следующим ведущим КВН может стать Нагиев. Артист не стал отрицать, что его кандидатура рассматривается на место Александра Васильевича. «Да-да, раз появились слухи, то, наверное, нет дыма без огня», – говорит Дмитрий. Впрочем, пока что Нагиев неуверенно говорит о готовности стать новым «лицом» программы, которая популярна уже больше 60 лет. Он переживает, как его примет зритель, привыкший совсем к другому формату ведущего. «На сегодняшний день Масляков имеет права прийти на игру, не прийти на игру, ошибаться в выборе ведущего… Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель», — цитирует Нагиева РИА Новости. Напомним, что место Маслякова может занять и его сын Александр, который является одним из главных кандидатов. Кстати, внучка Александра Васильевича не так давно тоже стала ведущей. Таисия ведет детскую версию КВН, но ей, вероятно, до должности дедушки еще надо «дорасти».