Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне

Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне
60-летняя ведущая Елена Малышева объяснила особенности нового коронавируса. Ведущая передач «Здоровье» и «Жить здорово!» ответила на один из самых популярных вопросов о вакцинации: помогает ли прививка при борьбе с омикроном. Елена Васильева заверила, что нет. Она объяснила почему. «От омикрона никакая прививка не защищает. И в этом нет ничего страшного. Защитный эффект вакцины можно увидеть только в том случае, если есть хоть какая-нибудь смертность или болезнь протекает крайне тяжело. Инфекция, вызванная омикроном, протекает очень легко, поэтому не с чем бороться и не на чем показывать эффективность вакцины», — сообщила Малышева. Звезда Первого канала отметила, что дополнительная вакцина омикрону не нужна. Елена Васильевна подчеркнула, что болезнь протекает легко и прививаться конкретно от этого штамма незачем. «От таких болезней глупо создавать вакцину. Гораздо проще перенести инфекцию без симптомов или перенести легкое ОРЗ», — пояснила теледоктор.
Елена Малышева Доктор медицинских наук также заверила, что невозможно увидеть эффект вакцины, если болезнь протекает легко. Она привела в пример таблетку парацетамола. «Если температура высокая, таблетка ее снижает, а если температуры нет, то вроде парацетамол не действует. Но он действует. Только для того, чтобы это действие увидеть, нужна высокая температура», — заявила Малышева. Такая же ситуация с прививкой — эффективность вакцины можно показать, только если есть смертность и тяжелое течение. По словам Елены Васильевны, вакцина больше всего нужна пожилым людям, которые находятся в группе риска. За последние сутки в России выявлено 171 905 новых заболевших коронавирусом. От COVID-19 умерли 609 жителей нашей страны. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с заражением россиян коронавирусом. «В Москве сейчас по всей видимости 90–95% тех, кто заболевает ковидом. Это омикрон», — заявил микробиолог. По его словам, вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от заражения COVID-19.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне
Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Disco Elysium получает обновление на Xbox, которое ускоряет загрузки
Disco Elysium получает обновление на Xbox, которое ускоряет загрузки
Дизайнер показал уникальный геймпад Xbox в стиле Dying Light 2
Дизайнер показал уникальный геймпад Xbox в стиле Dying Light 2
Как защититься от токсичных родственников: советы и практики
Как защититься от токсичных родственников: советы и практики
Всем участникам Xbox Insider предлагают бесплатно Minecraft Preview
Всем участникам Xbox Insider предлагают бесплатно Minecraft Preview
River City Girls Zero выйдет на Xbox весной этого года
River City Girls Zero выйдет на Xbox весной этого года
Как танцы влияют на энергетику человека
Как танцы влияют на энергетику человека
Андрей Соколов рассказал о своих романах с известными актрисами
Андрей Соколов рассказал о своих романах с известными актрисами
Лариса Гузеева рассказала об ухаживаниях женщины
Лариса Гузеева рассказала об ухаживаниях женщины
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 февраля 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 февраля 2022 года

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года
Дочка Анастасии Заворотнюк высказалась о слитом фото ее мамы
Дочка Анастасии Заворотнюк высказалась о слитом фото ее мамы
Алла Пугачева примерила модные наряды в бутике Игоря Гуляева
Алла Пугачева примерила модные наряды в бутике Игоря Гуляева
Битва обложек. Grazia против InStyle
Битва обложек. Grazia против InStyle

Еще по теме

Елена Малышева рассказала, кому нельзя делать прививку от КОВИД 19
Елена Малышева высказалась о новом штамме вируса
Елена Малышева рассказала, как лечиться от КОВИД 19
Елена Малышева заявила, что маски не эффективны