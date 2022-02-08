Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне

60-летняя ведущая Елена Малышева объяснила особенности нового коронавируса. Ведущая передач «Здоровье» и «Жить здорово!» ответила на один из самых популярных вопросов о вакцинации: помогает ли прививка при борьбе с омикроном. Елена Васильева заверила, что нет. Она объяснила почему. «От омикрона никакая прививка не защищает. И в этом нет ничего страшного. Защитный эффект вакцины можно увидеть только в том случае, если есть хоть какая-нибудь смертность или болезнь протекает крайне тяжело. Инфекция, вызванная омикроном, протекает очень легко, поэтому не с чем бороться и не на чем показывать эффективность вакцины», — сообщила Малышева. Звезда Первого канала отметила, что дополнительная вакцина омикрону не нужна. Елена Васильевна подчеркнула, что болезнь протекает легко и прививаться конкретно от этого штамма незачем. «От таких болезней глупо создавать вакцину. Гораздо проще перенести инфекцию без симптомов или перенести легкое ОРЗ», — пояснила теледоктор.Елена Малышева Доктор медицинских наук также заверила, что невозможно увидеть эффект вакцины, если болезнь протекает легко. Она привела в пример таблетку парацетамола. «Если температура высокая, таблетка ее снижает, а если температуры нет, то вроде парацетамол не действует. Но он действует. Только для того, чтобы это действие увидеть, нужна высокая температура», — заявила Малышева. Такая же ситуация с прививкой — эффективность вакцины можно показать, только если есть смертность и тяжелое течение. По словам Елены Васильевны, вакцина больше всего нужна пожилым людям, которые находятся в группе риска. За последние сутки в России выявлено 171 905 новых заболевших коронавирусом. От COVID-19 умерли 609 жителей нашей страны. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с заражением россиян коронавирусом. «В Москве сейчас по всей видимости 90–95% тех, кто заболевает ковидом. Это омикрон», — заявил микробиолог. По его словам, вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от заражения COVID-19.