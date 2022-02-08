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Evil Dead: The Game доступна для предзаказа на Xbox, представлен новый трейлер

Evil Dead: The Game доступна для предзаказа на Xbox, представлен новый трейлер


В январе разработчики Evil Dead: The Game объявили, что переносят дату выхода проекта на 13 мая 2022 года. В этот день игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Сегодня в Microsoft Store стартовали предварительные заказы проекта по известной франшизе фильмов.

Evil Dead: The Game предлагается для предзаказов в Microsoft Store в двух версиях.

Базовая версия Evil Dead: The Game обойдется для Xbox One и Xbox Series X | S в $39,99. В качестве бонусов за предварительный заказ указано: облик персонажа Ash Williams S-Mart Employee и облик персонажа Ash Williams Gallant Knight.

Evil Dead: The Game

Возьмите на себя роль Эша Уильямса или его друзей из признанной вселенной «Зловещих Мертвецов» и играйте вместе в безбашенном кооперативном PVP-экшене!
Перейти в Microsoft Store

Deluxe-версия игры стоит $59,99, и она предлагает все, что есть в базовой, плюс содержит «Сезонный абонемент 1», в который входят 4 набора дополнений для Evil Dead: The Game.

Evil Dead: The Game — Deluxe Edition

Знаменитые персонажи — Играйте за персонажей из вселенной «Зловещих мертвецов», включая Эша, Скотти, Келли Максвелл и других, с новой озвучкой от Брюса Кэмпбелла и других!
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что Evil Dead: The Game — игра, нацеленная на асинхронный мультиплеер (4 против 1), но разработчики обещали и одиночный режим.


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По материалам: newxboxone

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