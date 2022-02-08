Горячее питание в школах: опыт регионов

Организация питания в школе – тема, которая находится в зоне постоянного внимания Министерства просвещения. За последние годы в этой сфере произошли важные системные изменения. Сегодня 100% младшеклассников получают бесплатное горячее питание. Организуется родительский контроль за работой пищеблоков и столовых.



О том, как меняется формат школьного питания, трансформируется меню, как в регионах налаживают обеспечение детей качественной и вкусной едой, в программе «Образовательная среда» которая выйдет в эфир 9 февраля в 16:00 по московскому времени, поделятся эксперты:



– Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан,



– Елена Солдатова, исполняющая обязанности министра образования Республики Мордовия,



– Валерий Алексеев, руководитель бюро расследований Общероссийского народного фронта,



– Людмила Данилова, директор средней школы № 15 им. Героя Советского Союза Д.Я. Старостина, г. Ульяновск,



– Наталья Полянская, директор школы № 27, с. Мысхако, Краснодарский край (школа стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» в 2021 году в номинации «Лучшая столовая сельской школы»).



Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.