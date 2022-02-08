Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов

Вадим Карасев

Каждый ребенок уникален, но всегда есть некоторые черты характера, которые будут свойственны ему по Знаку Зодиака. Чтобы эти черты характера правильно раскрывались, важно дать малышу соответствующее имя.

Дети-Тельцы находятся под покровительством Венеры. Эта планета делает их невероятно активными и оптимистичными. Им все дается без особого труда, но и мальчикам, и девочкам этого Знака порой крайне непросто фокусировать свое внимание на чем-то важном. Правильное имя может это изменить.

Имена для мальчиков-Тельцов

Мальчики-Тельцы имеют множество целей и желаний, но не знают, как их воплощать в жизнь. Они очень боятся начинать что-то важное. Мальчикам этого Знака нужны твердые имена с очень сильной энергетикой: Дмитрий, Владимир, Ростислав, Игнат, Артем, Игорь, Денис. Важно, чтобы в имени было больше букв «Р», «Г», «Д».

Также можно подобрать мальчику такое имя, которое подойдет ему по характеру. Например, Владислав (владеющий славой), Леонид (подобный льву), Аркадий (пастух). Эти имена помогут мальчику-Тельцу стать лидером, поверить в свои силы. Многие говорят, что также Тельцу сильного пола подойдет парное имя — Евгений, Валерий, Александр. Такие имена очень гармоничны, потому помогают ребенку оставаться собранными в любой непростой ситуации.

Имена для девочек-Тельцов

Главный недостаток и одновременно сильная сторона этих девочек — упрямство. Оно может как помочь им достичь больших высот, так и заставить ребенка перегореть, безрезультатно добиваясь поставленных перед ним задач.

Чтобы это упрямство приглушить, можно назвать девочку Лада (добрая, хорошая), Татьяна (упорядочивающая), Ангелина (ангел). Эти имена очень хорошо подходят непоседливым девочкам, которые вечно со всеми спорят.

Очень хорошо Тельцам подойдут весенние имена: Марта, Майя, Лилия, Аврора, Зоя. Весенними их называют из-за смысла или очень светлой и крайне доброжелательной энергетики. В любом случае они будут крайне полезными. Вдобавок они очень красивы.