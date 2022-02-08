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Как имена киноперсонажей были ловко локализированы в русском переводе

Как имена киноперсонажей были ловко локализированы в русском переводе
Круэлла Де Виль — Стервелла Де Виль («101 далматинец»)

Написание в оригинале: Cruella De Vil.
Имя «Cruella» происходит от слова «cruel» — «жестокий».

Джаспер и Хорас Бадун — Джаспер и Хорас Бякины («101 далматинец»)

Написание в оригинале: Jasper Badun, Horace Badun.
Оригинальная фамилия происходит от слова «bad» — «плохой».

Гилдерой Локхарт — Златопуст Локонс («Гарри Поттер»)

Написание в оригинале: Gilderoy Lockhart.
Слово «gilderoy» отсылает к «gilded», что переводится как «позолоченный». Фамилия Локхарт существует в реальности, при переводе книги её немного изменили под стать нарциссическому складу характера персонажа.

Аластор Муди — Аластор Грюм («Гарри Поттер»)

Написание в оригинале: Alastor Moody.
«Moody» как раз переводится как «угрюмый».

Невилл Лонгботтом — Невилл Долгопупс («Гарри Поттер»)

Написание в оригинале: Neville Longbottom.
Фамилию Невилла сложно перевести на русский язык, раздельно части слова «long» и «bottom» переводятся как «длинный» или «долгий» и «дно» или «зад». Но откуда взялся именно «Долгопупс»?

Зиппер — Вжик («Чип и Дейл спешат на помощь»)

Написание в оригинале: Zipper the Fly.
Прямой перевод имени — «муха молния».

Монтерей Джек — Рокфор («Чип и Дейл спешат на помощь»)

Написание в оригинале: Monterey Jack.
Как и рокфор, Монтерей джек — сорт сыра. При переводе рокфор был выбран из-за большей известности этого сорта в СССР.

Гаджет Хакренч — Гайка («Чип и Дейл спешат на помощь»)

Написание в оригинале: Gadget Hackwrench.
Прямой перевод имени — «гаджет гаечный ключ».

Миссис Бетина Бейкли — миссис Клювдия («Утиные истории»)

Написание в оригинале: Mrs. Bentina Beakley.
В оригинальном названии тоже обыгрывается клюв — «beak».

Хьюи, Дьюи и Луи — Билли, Вилли и Дилли («Утиные истории»)

Написание в оригинале: Huey, Dewey, Louie.

Леодор Лионхарт — Леодор Златогрив («Зверополис»)

Написание в оригинале: Leodore Lionheart.
То есть прямой перевод фамилии мэра Зверополиса — «Львиное сердце».

Хиккап — Иккинг («Как приручить дракона»)

Написание имени в оригинале: Hiccup Horrendous Haddock III.
Прямой перевод полного имени «икота устрашающий пикша», у нас его перевели как Иккинг Кровожадный Карасик.

Бигл Бойс — Братья Гавс («Утиные истории», «Чёрный плащ»)

Написание в оригинале: Beagle Boys.
Оригинальная фамилия братков отсылает к породе собак — биглям.

Лаунчпад МакКвак — Зигзаг МакКряк («Утиные истории», «Чёрный плащ»)

Написание в оригинале: Launchpad McQuack.
«Launchpad» переводится как «панель запуска».
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По материалам: Sivator

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