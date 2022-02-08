Как имена киноперсонажей были ловко локализированы в русском переводе

Круэлла Де Виль — Стервелла Де Виль («101 далматинец»)Написание в оригинале: Cruella De Vil.Имя «Cruella» происходит от слова «cruel» — «жестокий».Джаспер и Хорас Бадун — Джаспер и Хорас Бякины («101 далматинец»)Написание в оригинале: Jasper Badun, Horace Badun.Оригинальная фамилия происходит от слова «bad» — «плохой».Гилдерой Локхарт — Златопуст Локонс («Гарри Поттер»)Написание в оригинале: Gilderoy Lockhart.Слово «gilderoy» отсылает к «gilded», что переводится как «позолоченный». Фамилия Локхарт существует в реальности, при переводе книги её немного изменили под стать нарциссическому складу характера персонажа.Аластор Муди — Аластор Грюм («Гарри Поттер»)Написание в оригинале: Alastor Moody.«Moody» как раз переводится как «угрюмый».Невилл Лонгботтом — Невилл Долгопупс («Гарри Поттер»)Написание в оригинале: Neville Longbottom.Фамилию Невилла сложно перевести на русский язык, раздельно части слова «long» и «bottom» переводятся как «длинный» или «долгий» и «дно» или «зад». Но откуда взялся именно «Долгопупс»?Зиппер — Вжик («Чип и Дейл спешат на помощь»)Написание в оригинале: Zipper the Fly.Прямой перевод имени — «муха молния».Монтерей Джек — Рокфор («Чип и Дейл спешат на помощь»)Написание в оригинале: Monterey Jack.Как и рокфор, Монтерей джек — сорт сыра. При переводе рокфор был выбран из-за большей известности этого сорта в СССР.Гаджет Хакренч — Гайка («Чип и Дейл спешат на помощь»)Написание в оригинале: Gadget Hackwrench.Прямой перевод имени — «гаджет гаечный ключ».Миссис Бетина Бейкли — миссис Клювдия («Утиные истории»)Написание в оригинале: Mrs. Bentina Beakley.В оригинальном названии тоже обыгрывается клюв — «beak».Хьюи, Дьюи и Луи — Билли, Вилли и Дилли («Утиные истории»)Написание в оригинале: Huey, Dewey, Louie.Леодор Лионхарт — Леодор Златогрив («Зверополис»)Написание в оригинале: Leodore Lionheart.То есть прямой перевод фамилии мэра Зверополиса — «Львиное сердце».Хиккап — Иккинг («Как приручить дракона»)Написание имени в оригинале: Hiccup Horrendous Haddock III.Прямой перевод полного имени «икота устрашающий пикша», у нас его перевели как Иккинг Кровожадный Карасик.Бигл Бойс — Братья Гавс («Утиные истории», «Чёрный плащ»)Написание в оригинале: Beagle Boys.Оригинальная фамилия братков отсылает к породе собак — биглям.Лаунчпад МакКвак — Зигзаг МакКряк («Утиные истории», «Чёрный плащ»)Написание в оригинале: Launchpad McQuack.«Launchpad» переводится как «панель запуска».