Как защититься от токсичных родственников: советы и практики

Вадим Карасев

Токсичные люди крайне опасны, но далеко не всегда их нужно искать где-то вдали от дома — на работе или на улице. Довольно часто нам приходится сталкиваться с ними в семье. В связи с этим эксперты решили дать несколько советов о том, как защититься от таких людей в родных стенах.

Общение с токсичными людьми, кем бы они ни были, вгоняет в тоску, провоцирует стресс и снижает энергетику, существенно портит настроение и лишает нас удачи. Если неприятный разговор случился, вывел вас из равновесия и навредил настроению, быстро восстановиться помогут советы экспертов.

Полезные практики

Из самых полезных практик стоит выделить в первую очередь медитации на очищение от негатива или на восстановление после неприятного общения. Медитации будут полезными в том случае, если вы пообщались с негативным родственником, которого долгое время не увидите. Если вы живете под одной крышей с кем-то, кто заражает вас негативом на постоянной основе, эта методика будет не эффективной, ведь медитировать придется порой по несколько раз на дню.

Тут на помощь придет иная практика, называемая «Энергетический щит». Суть ее в том, что перед общением и во время разговора с токсичным родственником вам нужно представлять, что вокруг вас невидимый щит, который не дает отрицательной энергии близкого человека проникнуть в ваше биополе и заразить вас унынием, ослабить вас. Это действенный способ, потому что вы настраиваетесь на защиту заранее.

Аффирмации и слова-пароли. Эти две практики крайне действенны и отлично сочетаются с «Энергетическим щитом». Аффирмации — это фразы, которые настраивают вас на то, что слова и действия близких людей никак на вас не влияют. Аффирмациями нужно пользоваться все время — даже когда вы не общаетесь с такими людьми. Вот самые мощные фразы, которые нужно повторять постоянно:

«мой разум силен»;«мне никто не может навредить»;«моё сознание нерушимо»;«меня все любят и хотят мне самого лучшего».

Слова-пароли — это магические слова, которые крайне важно использовать совместно с техникой «энергетический щит». Они очень сильны и помогут вам пережить самый неприятный разговор. Если вы чувствуете, что намечается неприятный диалог с кем-то из токсичных родственников, начинайте про себя произносить постоянно слово «хвали». Оно поможет вызвать позитивные эмоции у близкого человека. Слово «теплее» поможет снизить градус ссоры до минимума. Если кто-то пытается вас беспричинно в чем-то обвинить, воспользуйтесь словом «защита». Повторяйте его про себя, чтобы человек от вас отстал, сменив фокус внимания на что-то иное.

Советы для общения с токсичными родственниками

Все описанные ниже советы отлично сочетаются с практиками, так что не обходите их стороной.

Пользуйтесь личными талисманами защиты. Пассивная защита точно не помешает. Это серебряные украшения, а также такие камни-обереги, как гелиотроп, флюорит, аметист, берилл, обсидиан, гематит.

Одевайтесь в одежду правильных цветов. Согласно мнению экспертов, лучше избегать ношения красной одежды. Если вам предстоит общение с неприятным родственником, ни в коем случае не надевайте ничего красного. Отлично подойдут нейтральные серые оттенки или «охлаждающий» голубой.

Дистанцируйтесь. Если кто-то донимает вас критикой или чем-то ещё, старайтесь как можно меньше контактировать с этим человеком.

Меняйте вовремя тему. Бывает так, что ядовитый характер или агрессия проявляются лишь в определенные моменты. Например, когда вы затрагиваете больную для человека и для вас самих тему — учебу, общение с другими родственниками, бизнес, образование, политику, религию и так далее. Если есть катализатор, провоцирующий человека на негатив, лучше его избегать.

Не спорьте. С токсичным человеком ни в коем случае не нужно спорить. Это лишь раззадорит его, и ситуация может выйти из-под контроля. Если нет смысла что-то доказывать, не доказывайте.

Последний и самый важный совет — не принимайте все сказанное или сделанное человеком близко к сердцу. Он может обидеть вас, но постарайтесь настраивать себя на то, что слова токсичного родственника ничего не значат, ведь только мы сами придаем чужим словам силу.