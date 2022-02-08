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Канадский лыжник заступился за Большунова перед журналистами

Канадский лыжник заступился за Большунова перед журналистами

Чемпион мира 2011 года, канадский лыжник Девон Кершоу заступился за Александра Большунова, которому журналисты задали вопрос о допинге после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в КНР. По его мнению, такие вопросы бессердечны и ставят спортсмена в безвыходное положение.

"Задавать Большунову вопрос о допинге после его победы в скиатлоне - это было бессердечно. Что спортсмен должен говорить в такой ситуации? Каков может быть ответ? Его поставили в безвыходное положение. Нужно понимать, что лыжные гонки - это не велоспорт. Думаю, все победители "Тур де Франс" заранее понимают, что их ждут подобные вопросы. Они помнят пресс-конференцию Лэнса Армстронга, когда он говорил: "Я знаю, вы не верите в чудеса, мне вас жаль". А потом он плакал на шоу Опры Уинфри и признавался, что всё время под допингом был. Велогонщики понимают, что тёмное прошлое их вида спорта располагает к таким вопросам", - заявил канадец в эфире подкаста FasterSkier.


Он отметил, что на подобные вопросы россиянин уже отвечал раньше. Кершоу выразил восхищение Большуновым, его выступлением и сравнил российского лыжника с Клебо.

Чувствую, что получу гневные письма из США и Канады за эти слова, но считаю, что это было прекрасное выступление Александра Большунова. Как и Спицова, конечно. Но в первую очередь Большунова. Мне жаль, что ему пришлось стоять там и отвечать на этот вопрос. В какой-то степени понимаю, почему коллега задал этот вопрос. Сочинская афера - это была катастрофа. Можно посмотреть в Google, сколько россиян были пойманы на допинге на международном уровне в лыжных гонках. Много. Но должен сказать, что мне реально жаль такого парня, как Большунов. Клебо в 15-километровом масс-старте классикой легко уходит от группы, будто с ним кучка неумёх, и мы слышим: "Вау, посмотрите, он лучше всех едет, у него идеальная техника, блестяще проходит повороты". И так далее. А Большунов делает то же самое, что и Клебо, и ему приходится отвечать на вопросы о допинге.

Ранее обозреватель NRK Ян Петтер Сальтведт возмутился победой Большунова, журналист считает, что российские атлеты вообще не должны быть допущены к Олимпиаде из-за допинговых скандалов.

допинг Александр Большунов Девон Кершоу канадский лыжник
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По материалам: uposters.ru

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