Канадский лыжник заступился за Большунова перед журналистами
Чемпион мира 2011 года, канадский лыжник Девон Кершоу заступился за Александра Большунова, которому журналисты задали вопрос о допинге после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в КНР. По его мнению, такие вопросы бессердечны и ставят спортсмена в безвыходное положение.
"Задавать Большунову вопрос о допинге после его победы в скиатлоне - это было бессердечно. Что спортсмен должен говорить в такой ситуации? Каков может быть ответ? Его поставили в безвыходное положение. Нужно понимать, что лыжные гонки - это не велоспорт. Думаю, все победители "Тур де Франс" заранее понимают, что их ждут подобные вопросы. Они помнят пресс-конференцию Лэнса Армстронга, когда он говорил: "Я знаю, вы не верите в чудеса, мне вас жаль". А потом он плакал на шоу Опры Уинфри и признавался, что всё время под допингом был. Велогонщики понимают, что тёмное прошлое их вида спорта располагает к таким вопросам", - заявил канадец в эфире подкаста FasterSkier.
Он отметил, что на подобные вопросы россиянин уже отвечал раньше. Кершоу выразил восхищение Большуновым, его выступлением и сравнил российского лыжника с Клебо.
Ранее обозреватель NRK Ян Петтер Сальтведт возмутился победой Большунова, журналист считает, что российские атлеты вообще не должны быть допущены к Олимпиаде из-за допинговых скандалов.допинг Александр Большунов Девон Кершоу канадский лыжник